Подмосковный дуэт акробаток выиграл золото на чемпионате России

Спортсменки из Московской области Светлана Филипьева и Василиса Гаврилина, выступающие в категории «Женские пары», выиграли золото на чемпионате России по спортивной акробатике в Красноярске. Соревнования прошли при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики Подмосковья.
Всего в чемпионате приняли участие 300 спортсменов из 44 городов России. Они разыграли комплекты наград в пяти видах программы: среди женских, мужских и смешанных пар, а также в женских тройках и мужских четверках.
Подмосковный дуэт показал лучший результат по сумме трех упражнений — балансового, темпового и комбинированного. Благодаря этому Филипьева и Гаврилина заняли первое место и стали чемпионками России. В этой же дисциплине второе место заняла пара из Санкт-Петербурга, а бронзовые медали завоевали представительницы Москвы.
Турнир имел особое значение, поскольку стал одним из ключевых этапов отбора в национальную сборную. По его итогам сильнейшие акробаты смогут претендовать на участие в чемпионате мира, который пройдет в Италии с 24 по 27 сентября.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.