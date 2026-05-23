Зеленский заявил, что Россия готовится ударить «Орешником» по Украине

Украинская разведка получила информацию от американских и европейских партнеров о том, что Россия готовит удар по территории страны с применением ракетного комплекса «Орешник». Об этом в субботу, 23 мая, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
— Видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различного вооружения. Мы готовим ПВО настолько, насколько это возможно, и будем отвечать вполне справедливо на каждый российский удар, — отметил политик.
Он призвал украинцев реагировать на сигналы воздушной тревоги и при необходимости пользоваться укрытиями. Также Зеленский обратил внимание западных партнеров на то, что использования этого оружия и затягивание военных действий подает пример «другим потенциальным агрессорам», передает Газета.Ru.
22 мая президент России Владимир Путин отдал приказ Министерству обороны страны представить предложения ответа на удар украинской армии по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике. Он подчеркнул, что в таких случаях «невозможно ограничиться заявлениями МИД».