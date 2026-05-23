В городе Теберде в КЧР обновят Дом-музей художника И. П. Крымшамхалова

Дом-музей просветителя и художника И. П. Крымшамхалова технически переоснастят в городе Теберде Карачаево-Черкесской Республики. Работы идут по нацпроекту «Семья». Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в мессенджере «Макс».
Обновление музея сделает экспозиционное пространство более современным и удобным как для посетителей, так и для сотрудников учреждения. В трех залах уже смонтировали профессиональное музейное освещение и установили современные подвесные системы для картин.
Кроме того, музей получил новое техническое оборудование. В учреждение поступили аудиосистема, большая переносная LED-панель диагональю 75 дюймов для интерактивных лекций, а также компьютеры для научных работников. Для работы с фондами также закупили специализированную мебель и оборудование, которое поможет вести учет и обеспечивать надлежащее хранение экспонатов.
«В настоящее время ведется изготовление новых экспозиционных витрин. Сотрудники музея параллельно готовят обновленную экспозицию. После завершения всех работ гостей встретит полностью преображенное современное пространство», — отметил Рашид Темрезов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.