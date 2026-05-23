Абсолютно политическое решение: Германия не дала зрителям посетить концерт певицы Славы

Выступление певицы Славы (Анастасия Сланевская) в Германии не состоялось из-за аннулирования её визы. Об этом РИА Новости сообщил Николай Макаров, директор певицы.
Концерт, который должен был пройти на ярмарке для русскоязычной публики, не состоялся. Виза, полученная через испанский визовый центр и изначально одобренная, была отозвана два дня назад. Макаров предположил, что это связано с высказываниями певицы в поддержку российской политики. Официальная причина отмены визы не была раскрыта. Директор артистки высказал мнение, что данное решение имеет политический характер.
«В любом случае, это абсолютно политическое решение. Его справедливость комментировать смысла нет. Артистка лишь хотела выступить для зарубежных соотечественников, в очередной раз поддержать и привезти в Германию нашу российскую культуру и язык, а не просто поехать в Европу для развлечения», — говорит Макаров.
Директор отметил, что Слава уже неоднократно выступала за границей, и ранее подобных проблем не возникало. Он подчеркнул, что Слава часто гастролирует в Германии, где русскоязычная аудитория встречает её с большим энтузиазмом. Однако на этот раз выступление не состоялось из-за бюрократических трудностей. Команда Славы надеется, что в будущем эти сложности не помешают зрителям насладиться её выступлением.
Ранее KP.RU сообщил, что российских артистов регулярно отменяют в Европе. Например, Эстония запрещала Клаве Коке выступать, так как она отказалась осудить СВО.