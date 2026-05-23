«Автотор» показал 20 моделей электротранспорта в центре Калининграда: от городских шаттлов до пожарных машин

В Калининграде, в районе Площади Победы, компания «Автотор» организовала смотр своей линейки электротранспорта.

Источник: Kaliningradnews

В Калининграде, в районе Площади Победы, компания «Автотор» организовала смотр своей линейки электротранспорта. Жителям и гостям города продемонстрировали 20 единиц техники под брендами АМБЕРАВТО, EONYX и AMBERTRUCK. В экспозицию вошли как серийные модели, так и перспективные разработки для городской мобильности, малого бизнеса, туризма, логистики, коммунальных и специальных служб.

Среди представленных образцов — компактные городские электромобили, коммерческий грузовой транспорт, пассажирские шаттлы, электрические пикапы, патрульные автомобили, подметальные машины, мусоровозы и даже пожарная техника. Отдельно были показаны решения для парков, курортных зон, гостиниц и закрытых территорий.

Для регионального бизнеса коммерческий электротранспорт даёт несколько ключевых преимуществ: снижение расходов на обслуживание автопарка, отсутствие выхлопных газов, низкий уровень шума и повышение экономической эффективности логистики.

Часть моделей уже передана калининградским предпринимателям в тестовую эксплуатацию. Речь идёт о компактных электромобилях и электрогрузовиках, которые сейчас работают в реальных условиях. Обратная связь от пользователей позволит компании доработать линейку с учётом практических задач.

«Сегодня это не просто демонстрация техники, а показ реальных возможностей для бизнеса и городской среды, — заявил вице-президент ООО “Автотор Холдинг” Дмитрий Чемакин. — Электротранспорт открывает новые перспективы для малого и среднего бизнеса, туристической отрасли, городской логистики, коммунальных и специальных служб».

Развитие электромобильности — часть долгосрочной стратегии предприятия. В 2026 году в Калининградской области запустили первые семь заводов кластера автокомпонентов и электромобилей. А в апреле была обнародована программа развития электротранспорта в регионе, включающая восемь подпрограмм: от поддержки электротакси и каршеринга до создания зарядной инфраструктуры и внедрения электробусов.

