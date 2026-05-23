«Автотор» показал 20 моделей электротранспорта в центре Калининграда: от городских шаттлов до пожарных машин

Развитие электромобильности — часть долгосрочной стратегии предприятия. В 2026 году в Калининградской области запустили первые семь заводов кластера автокомпонентов и электромобилей. А в апреле была обнародована программа развития электротранспорта в регионе, включающая восемь подпрограмм: от поддержки электротакси и каршеринга до создания зарядной инфраструктуры и внедрения электробусов.