В калининградском кардиоцентре научились лечить аритмию экстремальным холодом

помощью экстремального холода. Операции провели пяти жителям Калининградской области.
Аритмия — это нарушение нормального ритма, частоты или последовательности сердечных сокращений. В норме сердце бьётся ровно (60−100 ударов в минуту). При аритмии этот «мотор» сбивается: сердце может биться слишком быстро, слишком медленно или хаотично. В особо сложных случаях это грозит остановкой жизненно важного органа.
Самому юному пациенту — калининградцу Кириллу — всего 20 лет. Проблемы с сердцем начались, когда ему исполнилось 14. Приступы аритмии могли длиться по девять часов, лишая возможности нормально учиться и заниматься спортом.
Опасность была ещё и в том, что очаг аритмии располагался в таком месте, что имевшиеся в арсенале врачей методики были либо неэффективны, либо связаны с высокими рисками для жизни. Именно криоаблация помогла Кириллу восстановить сердечный ритм.
«Теперь хоть на Луну, глубоко признателен врачам», — говорит молодой человек.
Криоаблация — малоинвазивный метод. Через прокол на вене врач вводит катетер с баллоном на конце и по сосудам подводит его к очагу аритмии в сердце. Затем на несколько минут в баллон подаётся жидкий хладагент, который мгновенно замораживает клетки, генерирующие неправильные импульсы. Они погибают, и правильный сердечный ритм восстанавливается.
Операция длится до полутора часов. Она проводится под внутривенной седацией (глубокий наркоз не нужен), не требует разрезов и достаточно комфортна для пациентов.
Заместитель главного врача по лечебной работе ФЦВМТ Анжелика Постол пояснила: «Преимущество криоаблации в том, что она может эффективно и безопасно применяться в тех случаях, когда зона аритмии находится в труднодоступных местах, расположенных в опасной близости от проводящей системы сердца. Технология также применяется при нарушениях сердечного ритма у детей и показана пациентам с видами аритмий, которые довольно часто встречаются у молодых людей и беременных».
Однако метод подходит не всем. Каждый случай тщательно рассматривается на врачебном консилиуме, по итогам которого принимается индивидуальное решение.
Лечение в ФЦВМТ в посёлке Родники проводится для граждан России бесплатно, в рамках квот на высокотехнологичную медицинскую помощь.