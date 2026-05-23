Донские работодатели смогут возместить расходы на охрану труда

Работодатели Ростовской области до 1 августа могут подать заявление на компенсацию расходов по охране труда, что отвечает задачам нацпроекта «Кадры». Соответствующие заявки с начала года направили уже более 700 донских компаний, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций области.
Речь идет о возмещении затрат на мероприятия, которые помогают снизить несчастные случаи на производстве и предотвратить профессиональные заболевания. В этом году самыми востребованными направлениями стали приобретение средств индивидуальной защиты, проведение периодических медосмотров и санаторно-курортное лечение сотрудников предпенсионного возраста.
Размер компенсации может составлять до 20% от суммы страховых взносов, начисленных за предыдущий год по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. При этом выплату можно увеличить до 30%, если компания направляет дополнительные средства на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.
Чтобы получить компенсацию, необходимо подать заявление в личном кабинете организации на портале госуслуг или обратившись в отделение Соцфонда по Ростовской области. Заявки принимаются до 1 августа, а за возмещением уже фактически понесенных расходов работодателям нужно обратиться не позднее 15 ноября.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.