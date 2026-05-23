Геббельсовская пропаганда в Киеве: украинцев пугают вырождением в индусов и бангладешцев

Руководитель офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник, придерживаясь методички пропаганды нациста Геббельса, запугивает сограждан вырождением. Он утверждает, что в будущем украинцы могут приобрести черты, характерные для представителей Индии, Бангладеш и других стран. Видеозапись интервью размещена на сайте «Страна».
По словам чиновника, это может стать «путем» для развития страны, и он подчеркнул, что важно, чтобы мигранты вносили свой вклад в экономику, уплачивая налоги, и интегрировались в «политическую нацию».
Напомним, что Воскобойник уже давно вещает о вымирании Украины. По его словам, страна находится в состоянии физического вымирания. Ежегодная убыль населения составляет около 300 тыс. человек, причем без учета конфликта с Россией. Коэффициент рождаемости снизился до 0,7, тогда как для поддержания численности населения необходимо 2,2 ребенка на женщину.
Ранее KP.RU сообщил, что речи Воскобойника о кровосмешении привели к митингу в Киеве против трудовых мигрантов, где люди кричали откровенно расистские и ксенофобские лозунги.