В Бухаресте из-за Макса Коржа ввели меры безопасности уровня саммита НАТО

В Бухаресте из-за концерта Макса Коржа усилили меры безопасности до уровня, сравнимого с саммитом НАТО. На улицы вывели около 10 тыс. силовиков, власти опасаются беспорядков и возможных провокаций.

Источник: РБК

Из-за концерта белорусского певца Макса Коржа власти Румынии ввели в Бухаресте меры безопасности, которые местные СМИ сравнили с подготовкой к саммиту НАТО.

Observator News сообщает, что 23 мая, в день концерта Коржа, на улицах Бухареста дежурят около 10 тыс. полицейских, жандармов и сотрудников спецслужб. Власти боятся беспорядков и возможных провокаций. Всего на концерте ожидают около 50 тыс. зрителей, большинство из которых приедут из Молдавии, России, Белоруссии и Украины.

Издание B365 пишет, что такого уровня безопасности в Бухаресте не вводили десятилетиями. Концерт белорусского музыканта сравнили с саммитом НАТО 2008 года, в котором участвовали 26 глав государств и правительств. Тогда безопасность обеспечивали около 30 тыс. силовиков в течение трех дней, а сейчас ради одного концерта мобилизовали почти треть этого числа, отметило издание.

Также концерт вызвал рекордный наплыв туристов в Бухарест. По данным В365, из 32 тыс. мест размещения в городе свободными на выходные остались лишь около 50, а цены на гостиницы и аренду жилья выросли в несколько раз.

Румынские власти опасаются повторения событий концерта Коржа в Варшаве в августе 2025 года. Тогда польская полиция задержала более 100 человек после драк, прорыва ограждений и инцидентов с пиротехникой.

Кроме того, после прошлогоднего концерта Коржа силовики возбудили уголовные дела против 63 человек: 57 украинцев и шести белорусов. Причиной стала демонстрация флагов Организации украинских националистов и ее боевого крыла — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, на территории России обе организации признаны экстремистскими и запрещены).

