В Бухаресте из-за Макса Коржа ввели меры безопасности уровня саммита НАТО

Издание B365 пишет, что такого уровня безопасности в Бухаресте не вводили десятилетиями. Концерт белорусского музыканта сравнили с саммитом НАТО 2008 года, в котором участвовали 26 глав государств и правительств. Тогда безопасность обеспечивали около 30 тыс. силовиков в течение трех дней, а сейчас ради одного концерта мобилизовали почти треть этого числа, отметило издание.