Самбистка из Свердловской области победила на Всероссийских соревнованиях

Самбистка Олеся Каплина из Кировграда Свердловской области взяла золото на Всероссийских соревнованиях по самбо среди юношей и девушек до 18 лет, посвященных памяти тренера Н. П. Комарова. Турнир прошел в Ишиме с 15 по 17 мая при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в Управлении физической культуры и спорта Кировградского городского округа.
Спортсменка стала победительницей в весовой категории до 47 кг. На протяжении турнира она уверенно проводила поединки, демонстрируя хорошую технику, тактическую грамотность и выдержку, а финальная схватка принесла ей заслуженную золотую медаль. Кроме того, еще один представитель Кировграда Вадим Знак также показал достойный результат и занял пятое место.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.