Уличная экспозиция, посвященная юбилею театрального фестиваля «Комедiя-ФЕСТ», открылась на Большой Покровской

Уличная экспозиция (0+), посвященная юбилею моножанрового театрального фестиваля «Комедiя-ФЕСТ», открылась на улице Большой Покровской. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.
Экспозиция состоит из двух частей. Одна посвящена событиям предыдущих фестивалей (фотографии конкурсных спектаклей и гостей фестиваля, география заявок и участников), а в другой части размещена афиша пятого фестиваля «Комедiя-ФЕСТ» и приветственные слова учредителей и организаторов фестиваля.
Увидеть выставку можно на площади Народных промыслов. Экспозиция будет работать до 10 июня.
