В Челябинске обновят дороги к образовательным учреждениям

Ремонтные работы начнутся в ближайшее время.

Дороги, ведущие к образовательным учреждениям, обновят в Челябинске. Работы пройдут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Ремонтные работы начнутся в ближайшее время и затронут участки, которые обеспечивают транспортную и пешеходную доступность школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. В частности, специалисты приведут в порядок участки в Советском, Центральном и Ленинском районах. Благодаря обновлению дорожной инфраструктуры подходы и подъезды к социальным объектам станут безопаснее и удобнее для детей, родителей, педагогов и всех участников движения.

Специалисты, в частности, восстановят покрытие проезжей части, установят новые дорожные знаки и нанесут дорожную разметку, в том числе термопластиком. Завершить ремонт всех участков планируется до 31 июля этого года.

«При ремонте таких объектов особое внимание уделяется безопасности пешеходов, состоянию тротуаров, дорожной разметке и организации движения транспорта», — отметил министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.