В поселке Светлом в Оренбуржье после ремонта открыли кадровый центр

Обновленный кадровый центр «Работа России» открыли в поселке Светлом Оренбургской области по нацпроекту «Кадры». Об этом сообщили в администрации муниципального образования Светлинский район.
После модернизации помещение превратилось в современное офисное пространство, где созданы комфортные условия и для посетителей, и для сотрудников. Для индивидуальной работы с гражданами и работодателями оборудовали отдельный сектор, для встреч и мероприятий — конференц-зал. Кроме того, в центре появились кабинет для отдыха коллектива и уютный детский уголок.
Отмечается, что открытие обновленного центра позволит расширить возможности для трудоустройства жителей и повысить качество взаимодействия с работодателями. В перспективе это должно помочь в решении проблемы безработицы в регионе.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.