Дуров фразой «продал приватность» отреагировал на иск Техаса к WhatsApp

Основатель Telegram Павел Дуров в своем канале прокомментировал новость о том, что WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) и его материнскую компанию в США ждет суд.

Основатель Telegram Павел Дуров в своем канале прокомментировал новость о том, что WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) и его материнскую компанию в США ждет суд.

Накануне Reuters сообщал, что генпрокуратура американского штата Техас подала в суд на WhatsApp и Meta: в иске утверждалось, что они ввели потребителей в заблуждение относительно надежности и масштабов шифрования.

«Штат Техас подал в суд на WhatsApp за обман пользователей относительно конфиденциальности — потому что сотрудники WhatsApp имеют доступ практически ко всем личным сообщениям. Теперь мы знаем, что имел в виду основатель WhatsApp, когда говорил, что “продал приватность своих пользователей”, — написал Дуров.

В этом комментарии он сделал отсылку к интервью сооснователя WhatsApp Брайана Эктона для Forbes, где тот заявил, что «продал конфиденциальность пользователей (sold my users' privacy — англ.) ради большей выгоды». Facebook (поменял свое название на Meta в 2021 году) приобрел WhatsApp за $19 млрд в 2014 году, это стало крупнейшей сделкой в истории компании.

Ранее Дуров неоднократно критиковал шифрование в WhatsApp, в частности, он утверждал, что Meta по требованию властей может раскрывать данные пользователей, несмотря на заявления о сквозном шифровании.

В апреле основатель Telegram вновь заявил о незащищенности WhatsApp и упомянул об «утечке 95% сообщений из незашифрованных резервных копий». WhatsApp в ответ на критику Дурова заявила, что «по умолчанию» обеспечивает сквозное шифрование для личных и групповых сообщений.

Дуров на это отреагировал, сказав, что резервные копии, которые располагают на своих серверах Apple и Google, не шифруются и хранятся в открытом текстовом виде.

