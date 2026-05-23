Мясников назвал симптом смертельной болезни, который проявляется ночью

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Нестерпимая головная боль, которая появляется в ночное время, может быть симптомом смертельно опасных заболеваний, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
«Это может быть внутричерепная аневризма, это может быть опухоль, может быть инфекция, при этих диагнозах тоже болит голова. Поэтому у врачей есть определенные “красные флаги”, например, если головная боль будит вас впервые в жизни ночью», — рассказал доктор.
Мясников также выделил другие тревожные симптомы, такие как боль, впервые возникшая у людей старше 50 лет. Опасение должно вызывать и недомогание, которое усиливается или ослабевает при изменении положения тела, особенно если оно сопровождается нарушением речи или онемением частей тела. При появлении таких признаков необходимо обратиться к врачу, подытожил специалист.
