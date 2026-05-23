Приметы и запреты. Что нельзя делать в день Лукерьи Комарницы 26 мая 2026

Рано осиротев, девушка приняла крещение и стала ревностной христианкой. Когда при императоре Антонине начались гонения, ей велели поклониться идолу Зевса. Гликерия вошла в капище с молитвой — и статуя бога рухнула с грохотом. Разъярённые жрецы схватили её, но ни темница, ни раскалённая печь, ни пытки не сломили деву. Даже стражник, увидев чудеса, уверовал — и принял мученическую смерть.