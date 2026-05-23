Приметы и запреты. Что нельзя делать в день Лукерьи Комарницы 26 мая 2026

26 мая православный календарь отмечает память сразу двух святых с именем Гликерия. В народе имя упростилось до понятной Лукерьи, а сама дата обросла двумя прозвищами — Комарница и Гречишница. Первое прижилось потому, что в эти дни повсеместно появлялись комары и мошкара, второе — потому что крестьяне начинали сеять гречиху.
Кто такая Лукерья и почему её чтят 26 мая.
Гликерия Ираклийская жила во II веке, происходила из знатного римского рода. Отец, градоначальник, перевёз семью в Троянополь — финикийский город на территории современного Ливана.
Рано осиротев, девушка приняла крещение и стала ревностной христианкой. Когда при императоре Антонине начались гонения, ей велели поклониться идолу Зевса. Гликерия вошла в капище с молитвой — и статуя бога рухнула с грохотом. Разъярённые жрецы схватили её, но ни темница, ни раскалённая печь, ни пытки не сломили деву. Даже стражник, увидев чудеса, уверовал — и принял мученическую смерть.
Лишь когда Гликерия сама попросила Господа забрать её, львица, брошенная на растерзание, исполнила волю небес. Мощи святой прославились множеством исцелений.
Гликерия Новгородская. О второй тезке сведений сохранилось меньше. Известно, что она жила в Новгороде в начале XVI века, была дочерью уличного старосты. Скончалась около 1522 года, а в 1572-м её нетленные мощи обрели близ церкви Флора и Лавра.
Новгородская летопись свидетельствует: архиепископ Леонид с собором священнослужителей торжественно предал их земле. От мощей также происходили чудесные исцеления, и народная память бережно сохранила имя подвижницы.
В этот день церковь также вспоминает перенесение мощей Макария Каневского, а также преподобных Амфилохия, Макария, Тарасия и Феодосия Глушицких — всех, чья жизнь стала примером служения истине.
Народные приметы 26 мая 2026.
Крестьяне внимательно следили за природой на Лукерью Комарницу.
Пчёлы, рано вылетевшие из ульев, сулили ясное солнце.
Если комаров вьётся тьма — жди тёплой погоды, щедрого урожая овса и ягод. А если крылатых почти не видно — лето обернётся засухой, а всходы взойдут худо.
Если ласточки и стрижи летали низко, почти касаясь травы, дождь уже на подходе. Так природа сама подсказывала: не откладывай покос, не суши сено впрок.
Сильный порывистый ветер в Лукерью Комарницу считали верным знаком: лето будет капризным, погода — переменчивой.
Ясное, тёплое утро 26 мая сулило благоприятный июнь — без заморозков, с мягкой погодой для посевов. А если с небес моросил дождь — готовься к мокрому, прохладному началу лета.
Что разрешено делать 26 мая 2026.
День благоприятен для заботы о здоровье — особенно полезно посетить врача, в том числе стоматолога. Хорошо принять ванну или душ, переодеться во всё чистое, навести порядок в доме и избавиться от старых вещей.
Лукерья Комарница считается удачным временем, чтобы бросить вредную привычку: считалось, что решимость, подкреплённая молитвой, даёт особый результат.
Баня или сауна в этот день — не просто гигиена, а способ обновиться и телом, и духом.
Что нельзя делать 26 мая 2026.
Народная мудрость предостерегала: комаров в этот день не убивают — иначе налетят тучами новые. Не стоит плакать — ни от горя, ни от радости, чтобы не «размочить» судьбу.
Не отдают своих вещей, не оставляют волосы на расчёске, не бьют посуду — всё это, по поверьям, вело к потерям и разладу.
Дорогие покупки лучше отложить: день не для трат, а для внутренней работы и тихой заботы о доме.