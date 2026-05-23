В Трехгорном Челябинской области началось благоустройство Парка Поколений

Благоустройство Парка Поколений стартовало в городе Трехгорном Челябинской области. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Трехгорного городского округа.
Сейчас специалисты приступили к первому этапу. На территории уже установили строительное ограждение и начали демонтаж старого плиточного покрытия. После подготовительных работ специалисты перейдут к комплексному обновлению пространства, чтобы создать современный парк для прогулок, отдыха, занятий спортом и семейного досуга в любое время года.
Рабочие заменят старое тротуарное, лестничное и асфальтобетонное покрытие, обновят скамейки, урны и другие малые архитектурные формы, а также установят новые опоры освещения. Помимо этого, в парке обустроят ливневую канализацию, наружные сети водо- и электроснабжения, проведут озеленение и создадут фотозоны.
Отдельный блок работ связан с развитием зон для активного отдыха. Так, на территории появятся лыжероллерная трасса, площадки для занятий физкультурой, детская и волейбольная площадки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.