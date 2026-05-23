В Воронеже выставили на продажу автограф Юрия Хоя за 2,5 миллиона рублей

Нынешний владелец лота уверен в подлинности подписи Юрия Клинских и готов к любым проверкам со стороны потенциального покупателя, но исключительно за счет самого заинтересованного лица. В тексте объявления, которое опубликовали 8 мая, также отмечается, что ценность этой вещи с годами будет только расти. Продавец готов передать автограф при личной встрече или отправить в другой регион, но строго по полной предоплате. Интересно, что помимо денег автор объявления рассматривает и другой вариант сделки: он готов обменять подпись музыканта на автомобиль, а по желанию будущего покупателя может даже заламинировать памятный листок.