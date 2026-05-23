В Запорожской области ввели ограничения на продажу топлива на АЗС

Источник: РБК

Власти Запорожской области ввели временные ограничения на продажу топлива на автозаправочных станциях региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале.

По его словам, меры связаны с «оперативной обстановкой» и временными сложностями с поставками топлива.

«На сегодняшний день на АЗС введены временные ограничения на отпуск топлива в одни руки», — написал Балицкий в Telegram.

Он подчеркнул, что ограничения носят «исключительно превентивный характер» и введены для предотвращения дефицита и ажиотажа до стабилизации поставок.

Ограничения на продажу топлива ранее ввели в Севастополе. Губернатор города Михаил Развожаев 22 мая сообщил, что на АЗС сети ТЭС бензин начали отпускать не более 20 л в одни руки из-за логистических сложностей.

В Минэнерго, в свою очередь, отметили, что на текущий момент внутренний рынок в достаточной мере обеспечен топливом. В Кремле также не увидели рисков дефицита нефтепродуктов, а ограничения в некоторых регионах связали с сезонными профилактическими работами.

