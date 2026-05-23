«Радиостанция Судного дня» передала в эфир два новых сообщения

Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», в субботу, 23 мая, передала в эфир два сообщения, в которых содержались слова «сказопат» и «снопотюль».
— ТОД3 У352 ДХГЕ 94066 09270 32781 СКАЗОПАТ 7507 4374 СНОПОТЮЛЬ 5422 8119, — передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
14 мая радиостанция передала в эфир сигнал со словом «довесочек», который прозвучал в 18:46 по московскому времени. Кроме того, около 10:33 11 мая в эфире УВБ-76 прозвучало слово «головчатый», в 11:30 — «матоморф», в 12:36 — «мэтролук», а в 15:42 — «негромкий».
30 апреля радиостанция вышла в эфир впервые за пять дней — в 19:00 прозвучало слово «сексофай», а позднее в 20:35, она передала слово «кобчик».
Местоположение и назначение радиостанции неизвестны, но ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Некоторые из исследователей придерживаются версии, что радиостанция УВБ-76 помогает найти и установить контакт с внеземными цивилизациями. Самые известные теории заговора о «Радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».