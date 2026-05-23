Москвичам порекомендовали использовать метро для поездок в центр 24 мая

«Напоминаем, что завтра будет временно закрыто движение для транспорта по Садовому кольцу в связи с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки “Садовое кольцо”. Самый надежный и быстрый вариант для поездок в центр — метро», — говорится в сообщении, опубликованном в канале департамента в «Максе».
Так, временно не будет движения на Садовом кольце, на Спасской улице, на проспекте Академика Сахарова, на улице Маши Порываевой.
Москвичей также предупредили, что к некоторым городским объектам будет закрыт проезд со стороны Садового кольца, а на участках ограничений временно будет запрещена парковка, и попросили планировать маршрут заранее.