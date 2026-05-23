«Понимают язык силы»: президент Чехии призвал отключить Россию от интернета

Президент Чехии Петр Павел в субботу, 23 мая, призвал отключить Россию от интернета или спутниковой связи, чтобы дать ответ на якобы «провокации на восточной границе» Североатлантического альянса (НАТО).
— К сожалению, Россия не понимает красивых слов. В основном они понимают язык силы, в идеале подкрепленный действиями. Если нарушения воздушного пространства НАТО продолжатся, нам придется принять решение о том, сбить ли беспилотный или пилотируемый летательный аппарат, — подчеркнул политик.
Также он допустил, что альянсу стоит рассмотреть «асимметричные» меры, которые не приводят к гибели людей, но достаточно деликатны, чтобы «Россия поняла, что это не тот путь, по которому ей следует идти». Помимо отключения страны от интернета, Павел предложил исключить российских банков из финансовой системы", передает The Guardian.
31 марта представители «Ростелекома» заявили, что отключение интернета с сохранением доступа лишь к «белому списку» возможно только по решению уполномоченных органов и исключительно для мобильного интернета.