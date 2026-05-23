Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как помогают пассажирам поездов в Крыму из-за закрытой станции в Джанкое

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая — РИА Новости Крым. В Крыму на железнодорожной станции Урожайная дежурят сотрудники компании-перевозчика, а также размещены баннеры, помогающие сориентироваться. Об этом сообщили в «Гранд Сервис Экспресс».

Источник: РИА "Новости"

В субботу утром ж/д станция «Джанкой» на севере Крыма была закрыта для посадки и высадки пассажиров. К вечеру в пути задерживаются три пассажирских поезда из Крыма в Москву до 2,5 часов.

«Для пассажиров на станции Урожайная дежурят два сотрудника “Гранд Сервис Экспресс” в ярких оранжевых жилетах. Они помогут найти нужную платформу или подскажут, как пройти к месту посадки в автобус до Джанкоя», — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, место прохода к платформе для посадки в поезд указывает специальный баннер с названием компании на бордовом фоне.

Ранее в «Гранд Сервис Экспресс» уточняли, что пассажиры, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, должны приехать на станцию за 1,5 часа до времени, указанного в билете. От Джанкоя их доставят на автобусе до станции Урожайная для дальнейшей пересадки в поезд. Также можно самостоятельно сесть в состав на следующих после Джанкоя станциях по маршруту поезда.

Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, едут на поезде до станции Урожайная, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше