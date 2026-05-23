Как помогают пассажирам поездов в Крыму из-за закрытой станции в Джанкое

В субботу утром ж/д станция «Джанкой» на севере Крыма была закрыта для посадки и высадки пассажиров. К вечеру в пути задерживаются три пассажирских поезда из Крыма в Москву до 2,5 часов.
«Для пассажиров на станции Урожайная дежурят два сотрудника “Гранд Сервис Экспресс” в ярких оранжевых жилетах. Они помогут найти нужную платформу или подскажут, как пройти к месту посадки в автобус до Джанкоя», — уточнили в пресс-службе.
Кроме того, место прохода к платформе для посадки в поезд указывает специальный баннер с названием компании на бордовом фоне.
Ранее в «Гранд Сервис Экспресс» уточняли, что пассажиры, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, должны приехать на станцию за 1,5 часа до времени, указанного в билете. От Джанкоя их доставят на автобусе до станции Урожайная для дальнейшей пересадки в поезд. Также можно самостоятельно сесть в состав на следующих после Джанкоя станциях по маршруту поезда.
Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, едут на поезде до станции Урожайная, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя.