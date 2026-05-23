В Ботаническом саду БФУ имени Канта пышно зацвели невероятной красоты пионы

В Ботаническом саду БФУ имени Канта началось цветение древовидных пионов. Сейчас увидеть крупные цветы можно сразу в нескольких местах — на аллее магнолий, «параде хвойных» и на круге цветения. В этом году на кустах особенно много бутонов.
В саду отметили, что древовидные пионы начинают готовиться к цветению еще летом предыдущего года — именно тогда растение закладывает будущие цветочные почки. Поэтому для пышного цветения важно не повреждать листья в конце сезона.
Специалисты также напомнили, что цветы древовидного пиона очень недолговечны: их диаметр может достигать 25 сантиметров, но цветение продолжается всего 7−10 дней. Поэтому калининградцам стоит как можно быстрее отправиться на прогулку в сад.
