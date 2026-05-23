В воронежских сообществах опровергли информацию о росте коммунальных платежей на 20−30%

В воронежских соцсетях распространяются сообщения о том, что коммунальные платежи в России, включая отдельные регионы, вырастут на 20−30%. Аналитики профильных мониторинговых каналов называют эту информацию недостоверной, указывая на то, что тиражируемые цифры не отражают реальную картину, а статистика подается искаженно, создавая ложное впечатление о среднем уровне роста по стране. Об этом сообщили на канале в МАХ «Война с фейками. Вологодская область» 22 мая.