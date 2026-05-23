70% месячной нормы осадков выпало в Нижнем Новгороде за один ливень

Вечером 23 мая Нижний Новгород оказался во власти сильной грозы. По данным синоптиков, практически за раз на город обрушилось 28,2 миллиметра осадков — это около 70% среднемесячной нормы. Из-за мощного ливня на нескольких улицах появились серьезные подтопления. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.