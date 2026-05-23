75 тысяч евро в подвале у мамы: Генпрокурор озвучил свою версию происхождения денег на покупку квартиры

Генеральный прокурор Молдавии Александр Макидон заверил комиссию по неподкупности, что 75 тысяч евро на покупку квартиры он обнаружил в подвале у родителей дома за бочками с вином. Об этом сообщил телеканал Canal 5.
«Генеральный прокурор Александр Макидон пояснил происхождение 75 000 евро, обнаруженных, по данным отчета комиссии о неподкупности, в пристройке дома его родителей — в пластиковом контейнере, спрятанном в подвале за винными бочками», — передает канал.
По словам надзорного ведомства, эти средства являлись семейными сбережениями, которые родители хранили наличными, не доверяя банкам. Также Макидон заявил, что разделил эту сумму с сестрой, которая работает в Национальном антикоррупционном центре.
Телеканал отметил, что на свою половину денег генпрокурор республики купил квартиру. В итоге комиссия по оценке признала его объяснения правдоподобными и допустила, что средства могли быть получены из доходов семейного бизнеса, зарплаты родителей и переводов из-за рубежа, хотя и отсутствует полная документальная подтверждающая база.
