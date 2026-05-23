Сын родится у Валерия Карпина после пяти дочерей

У главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина и его жены Дарьи родится первый сын после пяти дочерей. Об этом в субботу, 23 мая, женщина сообщила в личном блоге.
Карпин вместе с супругой и детьми провели гендер-пати, во время которой стало известно, что у пары родится сын. На данный момент тренера пять дочерей — три от предыдущих отношений и две в браке с Дарьей Карпиной.
Супруга тренера сообщила поклонникам о своей беременности 8 марта.
— Наконец-то можем поделиться нашим маленьким большим секретом. Самый главный подарок к 8 Марта сегодня бьется под моим сердцем, — написала женщина в соцсетях.
