В Канаде нашли тело пропавшего актера из сериала Netflix «Виргин Ривер»

В районе Лайонс‑Бей (Канада, провинция Британская Колумбия) обнаружено тело актера и продюсера Стюарта Маклина, который пропал около недели назад, сообщил CBC.
При каких обстоятельствах и где именно было найдено тело, не уточняется. Следственная группа установила, что Маклина в последний раз видели дома в Лайонс‑Бей 15 мая, о его исчезновении сообщили 18 мая.
По данным Королевской канадской конной полиции, дело переведено в категорию расследования убийства. В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали отца умершего.
Следователи анализируют записи с камер видеонаблюдения, проводят допросы и собирают улики, чтобы восстановить хронологию событий, предшествовавших исчезновению актера.
Маклину было 45 лет. Одной из последних его работ стало участие в драматическом сериале Netflix «Виргин Ривер». Также Маклин снимался в таких проектах, как «Стрела» (DC), «Убийство в маленьком городке», «Путешественники» и «Тайный убийца: История Рут Финли».
