Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Канаде нашли тело пропавшего актера из сериала Netflix «Виргин Ривер»

В районе Лайонс‑Бей (Канада, провинция Британская Колумбия) обнаружено тело актера и продюсера Стюарта Маклина, который пропал около недели назад, сообщил CBC.

Источник: РБК

В районе Лайонс‑Бей (Канада, провинция Британская Колумбия) обнаружено тело актера и продюсера Стюарта Маклина, который пропал около недели назад, сообщил CBC.

При каких обстоятельствах и где именно было найдено тело, не уточняется. Следственная группа установила, что Маклина в последний раз видели дома в Лайонс‑Бей 15 мая, о его исчезновении сообщили 18 мая.

По данным Королевской канадской конной полиции, дело переведено в категорию расследования убийства. В ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали отца умершего.

Следователи анализируют записи с камер видеонаблюдения, проводят допросы и собирают улики, чтобы восстановить хронологию событий, предшествовавших исчезновению актера.

Маклину было 45 лет. Одной из последних его работ стало участие в драматическом сериале Netflix «Виргин Ривер». Также Маклин снимался в таких проектах, как «Стрела» (DC), «Убийство в маленьком городке», «Путешественники» и «Тайный убийца: История Рут Финли».

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше