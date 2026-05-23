Главные новости за 23 мая. Ростов

В Ростове-на-Дону на маршруты выйдут 90 новых автобусов, что стало крупнейшим обновлением городского общественного транспорта почти за десять лет. Об этом сообщил в социальных сетях губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По словам главы региона, среди новых машин — 20 автобусов особо большой вместимости («гармошек»), которые Ростов закупил впервые за последние 30 лет.