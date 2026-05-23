От Гаваны до Госдумы: кубинский кейс и перестановки во внешполитблоке

В программе «Пояснительная бригада» на Радио РБК специальные корреспонденты Андрей Винокуров и Валентина Шварцман обсуждают выдвижение Минюстом США обвинений против Рауля Кастро и возможное повторения «венесуэльского сценария» — американского вторжения. По мнению авторов, администрация Трамп, впрочем, рассчитывает добиться сделки с Кубой и поэтому сочетает давление с закулисными переговорами с местными элитами. Его задача — добиться от властей острова проведения политических и экономических реформ, которые в том числе открыли бы доступ на остров иностранным инвесторам. При этом закон Хелмса-Бертона жестко связывает руки администрации США по отмене эмбарго без фактической смены режима.