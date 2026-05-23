От Гаваны до Госдумы: кубинский кейс и перестановки во внешполитблоке

Угрожает ли Кубе повторение «венесуэльского сценария», какое символическое значение остров имеет для США и России, а также, что значат перестановки во внешнеполитическом блоке Госдумы — в программе «Пояснительная бригада».

• [00:01] Обвинения Раулю Кастро и инцидент 1996 года.

• [00:33] Венесуэльский прецедент и сценарий давления на Кубу.

• [01:15] Стратегия Трампа: сделка, санкции и закулисные контакты.

• [02:30] Требования США к Кубе: реформы, собственность, союзники.

• [05:15] Закон Хелмса-Бертона и ограничения на снятие эмбарго.

• [06:39] Куба как символ в доктрине Монро и для России.

• [09:55] Перестановки в «Единой России» и роль парламентариев.

В программе «Пояснительная бригада» на Радио РБК специальные корреспонденты Андрей Винокуров и Валентина Шварцман обсуждают выдвижение Минюстом США обвинений против Рауля Кастро и возможное повторения «венесуэльского сценария» — американского вторжения. По мнению авторов, администрация Трамп, впрочем, рассчитывает добиться сделки с Кубой и поэтому сочетает давление с закулисными переговорами с местными элитами. Его задача — добиться от властей острова проведения политических и экономических реформ, которые в том числе открыли бы доступ на остров иностранным инвесторам. При этом закон Хелмса-Бертона жестко связывает руки администрации США по отмене эмбарго без фактической смены режима.

Сама Куба рассматривается Вашингтоном как ключевой символ восстановления доминирования в Западном полушарии. При этом для России Куба имеет не меньшее символическое значение как наследие советского влияния и маркер статуса отдельного полюса силы, что особенно важно для поколения политиков, выросших в СССР.

Авторы также обсуждают внутриполитические сюжеты: отсутствие Вячеслава Никонова в праймериз «Единой России», предполагаемое возвращение Андрея Климова и роль парламентских структур в формировании внешней политики.

