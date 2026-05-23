«Самый красивый туалет» в Норвегии закрыли из-за шпионов

На острове Андейя на севере Норвегии из-за опасений шпионажа закрыли общественный туалет зоны отдыха Буккещерка, который известен как «самый красивый туалет» в стране из-за красивого вида на местную авиабазу. Об этом в субботу, 23 мая, сообщила газета VG.
Строительство уборной обошлось в почти в 2,17 миллиона долларов (155,8 миллиона рублей — прим. «ВМ») — стены туалета снаружи зеркальные, а изнутри открывается панорамный вид.
— Туалет на месте отдыха Буккещерка на острове Андейя закрыт по соображениям политической безопасности. Из него открывается вид на авиабазу Андейя, расположенную на западной части острова, — говорится в материале.
По данным журналистов, неизвестно, кто принял решение о закрытии туалета, но эта мера является превентивной, и со временем ее могут пересмотреть.
29 марта 2025 года в результате землетрясения в Мьянме была разрушена знаменитая белая пагода Синбьюме, расположенная в Мингуне. Также сильные подземные толчки нанесли серьезный ущерб десяткам других популярных туристических мест.