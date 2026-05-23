«Самый красивый туалет» в Норвегии закрыли из-за шпионов

На острове Андейя на севере Норвегии из-за опасений шпионажа закрыли общественный туалет зоны отдыха Буккещерка, который известен как «самый красивый туалет» в стране из-за красивого вида на местную авиабазу. Об этом в субботу, 23 мая, сообщила газета VG.