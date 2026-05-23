В Калининграде назвали победителей премии «Янтарный Меркурий»

Президент Калининградской ТПП Феликс Лапин, поздравляя коллег, отметил: «Мы пережили прошедший год достойно. Не утратили основных позиций на рынках нашей страны. По-прежнему представляем современное производство и лучшие продукты. Сейчас активно обсуждается искусственный интеллект, и точно могу сказать, что эти технологии никогда не смогут заменить российского предпринимателя».