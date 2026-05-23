В Калининграде назвали победителей премии «Янтарный Меркурий»

22 мая в Калининграде объявили победителей ежегодной бизнес-премии «Янтарный Меркурий». Торжественную церемонию приурочили к Дню российского предпринимательства.
Предпринимателей поздравили губернатор Алексей Беспрозванных, заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов и президент Союза «Калининградская торгово-промышленная палата» Феликс Лапин.
Всего поступило около 80 заявок. Победителей выбрали в 13 номинациях:
Лучшее предприятие в сфере производства товаров народного потребления — компания «Новые технологии».Лучшее предприятие в сфере производства продукции производственно-технического назначения — ООО «Цесал».Лучшее предприятие в агропромышленном комплексе — ООО «Корнево».Лучшее предприятие-экспортёр — ООО «Оэскью Интернешнл».Лучшее предприятие в сфере бизнес-услуг — ООО «ТБК».Лучшее предприятие в сфере потребительских услуг — химчистка-прачечная «Бертолони».Лучшее предприятие в сфере туризма — парк-отель «Усадьба».Лучшее предприятие в сфере торговли — ООО «Агрофабрика Натурово».Лучшее предприятие в сфере инновационной деятельности — ООО «БИЦМ».Успешный старт — ООО «Возрождение» (Замок Нойхаузен).Работодатель года — ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть».Лучшее семейное предприятие — ИП Лукьянов Валерий Владимирович (PROсвет).Лучший региональный бренд — ООО «Спринг».
Президент Калининградской ТПП Феликс Лапин, поздравляя коллег, отметил: «Мы пережили прошедший год достойно. Не утратили основных позиций на рынках нашей страны. По-прежнему представляем современное производство и лучшие продукты. Сейчас активно обсуждается искусственный интеллект, и точно могу сказать, что эти технологии никогда не смогут заменить российского предпринимателя».
Конкурс «Янтарный Меркурий» учреждён Калининградской торгово-промышленной палатой в 2010 году. Это региональный этап федеральной премии «Золотой Меркурий». За 16 лет лауреатами премии стали более 250 компаний.