Беспрозванных: число предпринимателей в Калининградской области выросло на 5%

В Калининграде 22 мая, в преддверии Дня российского предпринимательства, вручили премию «Янтарный Меркурий».

Источник: KaliningradToday

Статуэтки древнеримского бога торговли на янтарном постаменте получили победители в 13 номинациях. В этом году конкурс посвятили 80-летию Калининградской области.

Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что количество участников ежегодной встречи бизнес-сообщества увеличилось. Объективная причина — рост числа субъектов малого и среднего бизнеса.

«За этот год в Калининградской области стало на пять процентов больше предпринимателей. Всего в регионе официально зарегистрировано свыше 63 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В этой сфере трудится более 260 тысяч человек: это больше, чем четверть населения нашей территории! Фактически вы являетесь локомотивом развития местной экономики, формируя 35,7 процента валового регионального продукта», — заявил глава региона.

Вместе с губернатором предпринимателей поздравил заместитель министра промышленности и торговли России Иван Куликов.

Беспрозванных вручил региональные награды: Орден «За заслуги перед Калининградской областью» — генеральному директору «Первой Картонажной Фабрики» Марату Кавееву. Почётную грамоту губернатора — заместителю генерального директора «СПАР-Калининград» Алексею Елаеву. Благодарности губернатора — коллективам и руководителям компаний «Алевро», «Зеленый Сад», «Мастер СПА», «Балтик-Терра», а также индивидуальному предпринимателю Игорю Булгару.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше