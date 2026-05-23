Беспрозванных: число предпринимателей в Калининградской области выросло на 5%

«За этот год в Калининградской области стало на пять процентов больше предпринимателей. Всего в регионе официально зарегистрировано свыше 63 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В этой сфере трудится более 260 тысяч человек: это больше, чем четверть населения нашей территории! Фактически вы являетесь локомотивом развития местной экономики, формируя 35,7 процента валового регионального продукта», — заявил глава региона.