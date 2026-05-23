Беспрозванных: число предпринимателей в Калининградской области выросло на 5%

Статуэтки древнеримского бога торговли на янтарном постаменте получили победители в 13 номинациях. В этом году конкурс посвятили 80-летию Калининградской области.
Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что количество участников ежегодной встречи бизнес-сообщества увеличилось. Объективная причина — рост числа субъектов малого и среднего бизнеса.
«За этот год в Калининградской области стало на пять процентов больше предпринимателей. Всего в регионе официально зарегистрировано свыше 63 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В этой сфере трудится более 260 тысяч человек: это больше, чем четверть населения нашей территории! Фактически вы являетесь локомотивом развития местной экономики, формируя 35,7 процента валового регионального продукта», — заявил глава региона.
Вместе с губернатором предпринимателей поздравил заместитель министра промышленности и торговли России Иван Куликов.
Беспрозванных вручил региональные награды: Орден «За заслуги перед Калининградской областью» — генеральному директору «Первой Картонажной Фабрики» Марату Кавееву. Почётную грамоту губернатора — заместителю генерального директора «СПАР-Калининград» Алексею Елаеву. Благодарности губернатора — коллективам и руководителям компаний «Алевро», «Зеленый Сад», «Мастер СПА», «Балтик-Терра», а также индивидуальному предпринимателю Игорю Булгару.