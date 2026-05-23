В Таганроге рассказали историю особняка, в котором была открыта первая библиотека

Здание, построенное в 1810-х годах в стиле русского классицизма, изначально принадлежало купеческой семье Цысаренко. В 1826 году усадьбу выкупил Строительный комитет — сюда въехали канцелярия и казенная квартира градоначальника. Именно в этих стенах в мае 1855 года, в разгар Крымской войны, граф Егор Толстой провел экстренное совещание, на котором было принято решение дать отпор приближающейся англо-французской эскадре.