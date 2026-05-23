Суд в Армении арестовал оппозиционера Теваняна по обвинению в госизмене

Накануне прокурор запросил в ЦИК Армении разрешение на возбуждение дела против оппозиционного деятеля, кандидата в депутаты от партии «Процветающая Армения» Андраника Теваняна, которого обвиняют в госизмене. Следственный комитет Армении 21 мая сообщил о заведении дела, в рамках которого Теваняну инкриминируются госизмена и шпионаж. Сам политик назвал обвинения в свой адрес абсурдными и беспочвенными.