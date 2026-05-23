Электротранспорт для малого бизнеса и спецслужб: «Автотор» показал новую линейку в Калининграде

Развитие электромобильности — часть долгосрочной стратегии предприятия. В этом году уже запущено семь заводов кластера автокомпонентов и электромобилей. А чуть ранее состоялся круглый стол, где представили программу развития электротранспорта в регионе и план ее реализации, включающий восемь подпрограмм. Это позволит более организованно и эффективно развивать как личный и коммерческий электротраспорт, так и создавать зарядную инфраструктуры, работать над внедрением электробусов и электротранспорта в коммунальной сфере, и, конечно, думать о нормативно-правовой базе.