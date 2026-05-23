Электротранспорт для малого бизнеса и спецслужб: «Автотор» показал новую линейку в Калининграде

Завод «Автотор» представил на площади Победы в Калининграде два десятка единиц электротранспорта, включая серийные модели собственных брендов АМБЕРАВТО, EONYX и AMBERTRUCK, а также перспективные разработки для городской мобильности, малого и среднего бизнеса, туризма, логистики, коммунальных и специальных служб — компактные городские электромобили, коммерческий транспорт, пассажирские шаттлы, электрические пикапы, патрульные автомобили, подметальные машины, мусоровозы и пожарная техника. Также представлены решения для парков, курортных зон, гостиниц и закрытых территорий.
Презентация стала частью системной работы компании по расширению применения электротранспорта в Калининградской области. Автомобилестроительный завод развивает это направление не только как производитель техники, но и как участник формирования экосистемы электромобильности, включающей зарядную инфраструктуру, сервисную базу и условия для более широкого использования электротранспорта в регионе.
В компании отметили, что для предпринимателей коммерческий электротранспорт даёт значимые преимущества — снижение затрат на обслуживание автопарка, экологичность, низкий уровень шума и повышение экономической эффективности логистики.
И, кстати, часть техники уже передана калининградским бизнесменам в тестовую эксплуатацию — компактные электромобили и электрогрузовики уже работают в реальных условиях. Обратная связь от пользователей помогает компании совершенствовать линейку.
«Сегодня это не просто презентация техники, а демонстрация реальных возможностей для бизнеса и городской среды. Электротранспорт открывает новые перспективы для малого и среднего бизнеса, туристической отрасли, городской логистики, коммунальных и специальных служб. Часть техники уже проходит тестовую эксплуатацию у предпринимателей региона. Это позволяет нам формировать востребованную, экономичную и удобную линейку транспорта для Калининградской области», — пояснил вице-президент ООО «Автотор Холдинг» Дмитрий Чемакин.
Развитие электромобильности — часть долгосрочной стратегии предприятия. В этом году уже запущено семь заводов кластера автокомпонентов и электромобилей. А чуть ранее состоялся круглый стол, где представили программу развития электротранспорта в регионе и план ее реализации, включающий восемь подпрограмм. Это позволит более организованно и эффективно развивать как личный и коммерческий электротраспорт, так и создавать зарядную инфраструктуры, работать над внедрением электробусов и электротранспорта в коммунальной сфере, и, конечно, думать о нормативно-правовой базе.