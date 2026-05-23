Стоматолог Поляков предупредил, о чем говорит изменение цвета зубов

Более темный оттенок зубов и запах изо рта чаще всего списывают на кофе или возраст, но они могут указывать на проблемы со здоровьем. В частности, потемнение одного зуба на фоне других может свидетельствовать о том, что внутри него воспалился нерв. Об этом рассказал стоматолог-хирург стоматологии «Наудент» Кирилл Поляков.
— Отдельная история — налет. Если он плотный, с желтоватым или коричневым оттенком, это уже не просто эстетика. Это скопление бактерий, которое может привести к воспалению десен и неприятному запаху, — пояснил специалист.
Поляков добавил, что в случае, если запах изо рта сохраняется в течение дня, он может указывать на налет на языке, зубной камень или воспаление десен. В частности, гнилостный запах может говорить о разрушенных зубах или глубоких карманах под десной, где скапливаются бактерии, передает Газета.Ru.
По словам стоматолога из клиники Кливленда Дениз Степки, запах изо рта может появиться из-за сухости во рту — она возникает из-за курения, ротового дыхания ночью и приема ряда лекарств.