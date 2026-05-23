Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова заявила, что журналисты со всего мира готовы приехать на место атаки ВСУ в Старобельске

По последним данным МЧС, погибло 18 человек.

Источник: Клопс.ru

Журналисты с разных континентов выразили готовность отправиться в Старобельск, где произошёл удар по колледжу. Об этом в субботу, 23 мая, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Отвечая на соответствующий вопрос, Захарова подчеркнула: «Со всех континентов». По её словам, Россия в кратчайшие сроки организует поездку иностранных СМИ в Старобельск, чтобы репортёры могли увидеть ситуацию лично.

Журналистам обещают возможность пообщаться со спасателями, учащимися колледжа, их родителями, администрацией города и очевидцами трагедии. Ранее Захарова сообщала, что телеканал Би-би-си отказался от поездки, журналисты CNN находятся в отпуске, а японским корреспондентам власти Японии запретили освещать случившееся.

Удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа ЛГПУ произошёл ночью. По данным Следственного комитета, ВСУ атаковали объект четырьмя беспилотниками самолётного типа. В общежитии находились 86 человек. По последним данным МЧС, погибло 18 человек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше