У Валерия Карпина родится первый сын после пяти дочерей

Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин и его супруга Дарья ожидают рождения первенца-сына после пяти дочерей. Об этом сообщила жена специалиста в своих социальных сетях.
В кругу семьи была проведена вечеринка, на которой Карпин и его близкие узнали, что в семье появится мальчик. У тренера уже есть пять дочерей, три из которых родились в предыдущих браках, а две — в текущем союзе.
Жена наставника сообщила о своей беременности 8 марта 2023 года.
Валерий и Дарья Карпин вступили в брак в 2017 году. До этого тренер был дважды женат.
Накануне нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба сообщил, что покинет клуб по окончании контракта.