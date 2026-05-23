Артем Дзюба объявил об уходе из «Акрона»

Российский футболист Артем Дзюба, которого признали лучшим бомбардиром в истории страны, покинет тольяттинский клуб «Акрон» в конце сезона. Об этом в субботу, 23 мая, сообщили в пресс-службе организации.
— Артем вошел в историю клуба, стал лучшим бомбардиром, побил всевозможные рекорды в российском футболе. Дзюба помог нашему клубу на определенном этапе развития. Мы благодарны ему за его отношение и вклад в результаты, — заявил учредитель клуба Павел Морозов.
Он подчеркнул, что клуб намерен дальше расти и развиваться, делать ставку на новые имена, включая воспитанников, которым «много доверяли в прошедшем сезоне», передает страница «Акрона» в соцсети VK.
18 апреля Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром «Акрона» — он установил рекорд клуба в гостевом матче 25-го тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина». На 62-й минуте встречи спортсмен забил свой 18-й гол за «Акрон», обойдя предыдущего рекордсмена Андреса Понсе.
На клубном уровне Дзюба неоднократно выигрывал чемпионат и Суперкубок России с петербургским «Зенитом», а также дважды становился обладателем Кубка страны.