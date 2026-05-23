Священник Сеньчуков сказал, что нужно сделать в День Кирилла и Мефодия

В воскресенье, 24 мая, православные верующие отмечают День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия — создателей русского алфавита и славянской письменности. К этому религиозному празднику приурочен День славянской письменности и культуры, который в России впервые был торжественно отпразднован в 1863 году в связи с 1000‑летием создания славянской азбуки.
В эксклюзивном интервью aif.ru иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал, как отмечается День памяти святых и что нужно обязательно сделать.
«Церковь очень почитает Кирилла и Мефодия как равноапостольных святых, которые принесли нам знания о Христе. Эти святые имеют особое значение именно в силу того, что дали нам азбуку, научили нас читать. Праздник отмечается торжественными богослужениями. Часто в этот день проводятся крестные ходы. Верующим в этот день рекомендуется посетить богослужение или поучаствовать в крестном ходе», — объяснил он.
В народной традиции 24 мая считается плохой приметой сажать, сеять и вообще работать в огороде. Незамужним девушкам наши предки в этот день не разрешали подметать избу. Кроме того, 24 мая, по народным приметам, не стоит признаваться в любви, совершать крупные покупки и начинать новые дела.