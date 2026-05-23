Песни о победе в России начнут петь совсем скоро, считает Симоньян

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Песни о победе на российских улицах начнут петь совсем скоро, уверена главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Журналистка направила видеообращение участникам Всероссийской стратегической сессии «Реализация государственной национальной политики: эффективные методы, межведомственное взаимодействие и интеграционные процессы», которая проходит в Донецке.
«Последний бой — он трудный самый, как мы помним из наших великих советских песен, песен победы. Я совершенно убеждена, что совсем скоро мы будем петь эти песни громко на всех улицах наших русских», — сказала Симоньян.
Главное, как отметила главный редактор в обращении, оставаться сплоченными и не допустить разъединения, которого хочет враг.
«Теперь время объединяться, правда. Мы же знаем это, мы верим в это, мы знаем, что это единственный наш путь. Так и будет, я уверена», — заключила Симоньян.