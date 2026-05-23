Владелец «Акрона» считает большой заслугой Дзюбы прогресс молодых игроков

Форвард покинет команду по окончании сезона.

САМАРА, 23 мая. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба сыграл большую роль в развитии молодых футболистов тольяттинского «Акрона». Такое мнение журналистам высказал владелец клуба Павел Морозов.

Ранее Морозов сообщил об уходе Дзюбы из «Акрона» по окончании сезона. За два года, проведенных в клубе, форвард стал лучшим бомбардиром в истории команды, забив 18 голов в 52 матчах. Также в течение этого периода Дзюба установил несколько рекордов, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола (248 голов) и лучшим бомбардиром в истории сборной России (31 гол).

«Артем добавил нашему клубу во всех смыслах. Он добавил в плане медийности, он добавил раздевалке, потому что тот самый дядька, который у нас был, — это, собственно, Артем Дзюба, который в том числе мотивировал молодых. При нем спрогрессировали несколько юных игроков, это большая его заслуга. Мы искренне благодарны ему, он многое отдал [команде]», — сказал Морозов.

Дзюба начинал карьеру в московском «Спартаке», позднее играл за петербургский «Зенит», с которым четыре раза выиграл чемпионат России, два раза — кубок страны, четыре — суперкубок. Также он выступал за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демиспор» и московский «Локомотив».

«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2026 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
