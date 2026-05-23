Владелец «Акрона» считает большой заслугой Дзюбы прогресс молодых игроков

САМАРА, 23 мая. /ТАСС/. Нападающий Артем Дзюба сыграл большую роль в развитии молодых футболистов тольяттинского «Акрона». Такое мнение журналистам высказал владелец клуба Павел Морозов.
Ранее Морозов сообщил об уходе Дзюбы из «Акрона» по окончании сезона. За два года, проведенных в клубе, форвард стал лучшим бомбардиром в истории команды, забив 18 голов в 52 матчах. Также в течение этого периода Дзюба установил несколько рекордов, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола (248 голов) и лучшим бомбардиром в истории сборной России (31 гол).
«Артем добавил нашему клубу во всех смыслах. Он добавил в плане медийности, он добавил раздевалке, потому что тот самый дядька, который у нас был, — это, собственно, Артем Дзюба, который в том числе мотивировал молодых. При нем спрогрессировали несколько юных игроков, это большая его заслуга. Мы искренне благодарны ему, он многое отдал [команде]», — сказал Морозов.