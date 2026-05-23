Фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева получил «Гран-при» Каннского кинофестиваля

Фильм «Минотавр», снятый российским режиссером Андреем Звягинцевым, в субботу, 23 мая, получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Эта награда смотра считается второй по значимости после «Золотой пальмовой ветви».

Во время премьеры фильма зрители аплодировали восемь минут, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Сюжет «Минотавра» посвящен высокопоставленному руководителю, чья жизнь начинает рушиться из-за профессиональных кризисов, глобального хаоса и измены со стороны супруги.

Главную роль в ленте исполнил российский актер Дмитрий Мазуров, а его супругу Галину сыграла Ирис Лебедева. В списке актеров также присутствуют Варвара Шмыкова, Юрис Жагарс, Анатолий Белый*, Артур Смольянинов** и Владимир Фридман. Сценарий фильма написал сам Звягинцев в соавторстве с автором книги «Путь фильма “Апокриф” Андрея Звягинцева» Семеном Ляшенко.

15 мая российский режиссер Кантемир Балагов представил на 79-м Каннском кинофестивале свой новый фильм «Варенье из бабочек».

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.

**Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.