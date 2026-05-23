Футболисты «Баварии» впервые с 2020 года выиграли Кубок Германии

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер в седьмой раз выиграл Кубок Германии. Голкипер шесть раз побеждал в составе мюнхенской команды и один — вместе с «Шальке». Теперь он делит первое место по количеству титулов с бывшим полузащитником «Баварии» Бастианом Швайнштайгером.