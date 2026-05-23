Футболисты «Баварии» впервые с 2020 года выиграли Кубок Германии

В финале мюнхенская команда победила «Штутгарт».

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. «Бавария» со счетом 3:0 обыграла «Штутгарт» в финальном матче Кубка Германии по футболу.

Все три мяча во втором тайме забил Гарри Кейн.

«Бавария» в 21-й раз стала победителем Кубка Германии, ей принадлежит рекорд турнира по этому показателю. Команда не побеждала в соревновании с 2020 года. Ближайшим преследователем мюнхенцев является «Вердер» (6).

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер в седьмой раз выиграл Кубок Германии. Голкипер шесть раз побеждал в составе мюнхенской команды и один — вместе с «Шальке». Теперь он делит первое место по количеству титулов с бывшим полузащитником «Баварии» Бастианом Швайнштайгером.

В прошлом сезоне победителем Кубка Германии стал «Штутгарт». В финале команда обыграла «Арминию» (4:2). «Штутгарт» 4 раза завоевывал трофей.