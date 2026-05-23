Bild: большинство немцев считает, что Бундесвер не защитит страну при нападении

По данным газеты, только 17% респондентов считают, что вооруженные силы ФРГ в достаточной мере смогут защитить страну.

БЕРЛИН, 23 мая. /ТАСС/. Подавляющее большинство немцев не верит в то, что Бундесвер сможет защитить Германию в случае военного нападения на страну. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты Bild.

По данным исследования, только 17% респондентов считают, что Бундесвер в достаточной мере сможет защитить страну. Противоположного мнения придерживаются 72% участников опроса. Еще 11% не определились с ответом. При этом на военную поддержку США рассчитывают только 35% немцев, в то время как 43% полагают, что американцы ее не окажут в случае нападения на Германию.

Опрос также показал, что большинство немцев — 50% — не верит в нападение России на Германию. 38% заявили, что испытывают тревогу по этому поводу, еще 12% не определились с ответом.

В исследовании приняли участие 1 005 человек. Оно проводилось с 21−22 мая.

