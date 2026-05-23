Bild: большинство немцев считает, что Бундесвер не защитит страну при нападении

По данным исследования, только 17% респондентов считают, что Бундесвер в достаточной мере сможет защитить страну. Противоположного мнения придерживаются 72% участников опроса. Еще 11% не определились с ответом. При этом на военную поддержку США рассчитывают только 35% немцев, в то время как 43% полагают, что американцы ее не окажут в случае нападения на Германию.