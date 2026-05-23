Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фильм «Минотавр» режиссера Звягинцева получил «Гран-при» Каннского кинофестиваля

Каннский кинофестиваль проходил с 12 по 23 мая на Лазурном берегу Франции.

Источник: Комсомольская правда

Художественный фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева получил «Гран-при» 79-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщило издание «Стархит».

Напомним, Каннский кинофестиваль проходил с 12 по 23 мая этого года на Лазурном берегу Франции. Организаторы объявили официальную программу одного из главных киносмотров мира — какие фильмы вошли в основной конкурс, какие громкие премьеры ждут зрителей и кто станет претендентом на «Золотую пальмовую ветвь».

Как писал сайт KP.RU, 16 мая 72-летний Джон Траволта приехал в Канны, чтобы показать вне конкурса свой режиссерский дебют «Пропеллер. Ночной рейс в один конец». Перед показом американскому актеру внезапно вручили почетную «Золотую пальму» за достижения всей карьеры.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам фильм Звягинцева «Минотавр». Он отметил, что это не совсем прерогатива Кремля. В России есть Министерство культуры, которое выдает прокатное удостоверение, добавил он.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше