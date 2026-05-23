Фильм «Минотавр» режиссера Звягинцева получил «Гран-при» Каннского кинофестиваля

Художественный фильм «Минотавр» российского режиссера Андрея Звягинцева получил «Гран-при» 79-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщило издание «Стархит».
Напомним, Каннский кинофестиваль проходил с 12 по 23 мая этого года на Лазурном берегу Франции. Организаторы объявили официальную программу одного из главных киносмотров мира — какие фильмы вошли в основной конкурс, какие громкие премьеры ждут зрителей и кто станет претендентом на «Золотую пальмовую ветвь».
Как писал сайт KP.RU, 16 мая 72-летний Джон Траволта приехал в Канны, чтобы показать вне конкурса свой режиссерский дебют «Пропеллер. Ночной рейс в один конец». Перед показом американскому актеру внезапно вручили почетную «Золотую пальму» за достижения всей карьеры.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам фильм Звягинцева «Минотавр». Он отметил, что это не совсем прерогатива Кремля. В России есть Министерство культуры, которое выдает прокатное удостоверение, добавил он.