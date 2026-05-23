Станция Джанкой в Крыму будет закрыта для посадки и высадки пассажиров 24 мая

На участке Джанкой — Урожайная для пассажиров организовали подвоз на автобусах.

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая. /ТАСС/. Железнодорожная станция Джанкой в Республике Крым будет закрыта 24 мая для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Станция была закрыта 23 мая, о причинах закрытия не сообщалась. От Джанкоя также временно приостановлено движение пригородных поездов.

«В воскресенье, 24 мая, станция Джанкой будет закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления. Поезда проследуют измененным маршрутом мимо ст. Джанкой. Пассажиры, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, должны приехать на станцию Джанкой за 1,5 часа до времени, указанного в билете. От Джанкоя их доставят на автобусе до станции Урожайная для дальнейшей пересадки в поезд», — говорится в сообщении.

Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, едут на поезде до станции Урожайная, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
