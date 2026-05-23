«Минотавр» Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля

Новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил Гран-при Каннского кинофестиваля.
«Минотавр» — первая почти за десять лет картина Звягинцева. Сюжет основан на картине Клода Шаброля «Неверная жена» (1968). Он повествует о бизнесмене, который в 2022 году сталкивается с необходимостью предоставить в военкомат данные о сотрудниках своей компании для мобилизации и одновременно узнает об измене жены.
Сценарий Звягинцев написал вместе с Семеном Ляшенко. Съемки проходили в Латвии. В фильме снялись Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева, Антон Литвинов, Борис Кудрин, Юрий Завальнюк и Варвара Шмыкова.
Андрей Звягинцев в благодарственной речи обратился к Владимиру Путину в связи с военным конфликтом на Украине.
«Золотую пальмовую ветвь», главную награду Канн, получила картина «Фьорд» румынского режиссера Кристиана Мунджиу.
За лучшую режиссуру награды получили испанцы Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво («Черный шар») и поляк Павел Павликовский («Отечество»).
За лучшую мужскую роль награждены сыгравшие в фильме «Трус» бельгийского режиссера Лукаса Донта Валентен Кампань и Эммануэль Маччиа, а за лучшую женскую роль — Вирджини Эфира и Тао Окамото за картину «Внезапно» японского режиссера Рюсукэ Хамагути.
Материал дополняется.